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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Дечич - ТНС
Дечич - ТНС: обзор матча 16 июля 2024
Дечич
16.07.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
ТНС
72'
A. Kajević
43'
Б. Янг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дечич - ТНС
75'
Замена
Д. МакМанус
️️️️
Б. Янг
75'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Рэдмонд
ГОЛ! 1:1!
A. Kajević
72'
65'
Желтая карточка
Д. Дэниэлс
Замена
A. Kajević
️️️️
C. Augusto Correia Chagas
63'
Замена
I. Camaj
️️️️
Б. Матич
63'
62'
Замена
A. Baker
️️️️
Р. Броббел
62'
Замена
R. Holden
️️️️
Б. Кларк
Замена
P. Ljuljduraj
️️️️
С. Милич
46'
45'
Желтая карточка
Д. Рэдмонд
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дечич
44
Стефан Милич
ЦЗ
7
Драшко Божович
ЦЗ
22
Джонатан Дресай
ПЗ
12
A. Masovic
ЦП
6
L. Malesevic
ЦФ
8
Caique Augusto Correia Chagas
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
17
Джордан Уильямс
ЛВ
21
Лео Смит
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
8
Райан Броббел
АП
9
Брэд Янг
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Дечич
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
7
Марио Гьолай
ЛП
15
Петер Люльджурай
ЦП
23
Петар Секулович
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
10
Asmir Kajević
ЦФ
77
Vuk Striković
ЦФ
15
P. Ljuljduraj
ЦФ
9
I. Camaj
ЦФ
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
9
Деклан МакМанус
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
3-1-3
44
Милич
7
Божович
22
Дресай
12
50
Матич
8
6
2-2-2-3
1
Робертс
11
Дэниэлс
22
Дэвис
21
Смит
10
Рэдмонд
8
Броббел
17
Уильямс
2
19
Кларк
9
Янг
8
10
10
8
44
Милич
15
15
44
Милич
50
Матич
9
9
50
Матич
9
Янг
9
МакМанус
9
МакМанус
9
Янг
8
Броббел
21
21
8
Броббел
19
Кларк
18
18
19
Кларк
10
Рэдмонд
14
Уильямс
14
Уильямс
10
Рэдмонд
Остались в запасе
Дечич
ТНС
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
7
Марио Гьолай
ЛП
15
Петер Люльджурай
ЦП
23
Петар Секулович
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
77
Vuk Striković
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
30
Jack Edwards
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
Остались в запасе
13
Павле Велимирович
ВР
23
Роберт Гьелай
ЛЗ
7
Марио Гьолай
ЛП
15
Петер Люльджурай
ЦП
23
Петар Секулович
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
77
Vuk Striković
ЦФ
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Статистика матча Дечич - ТНС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Арсенал Тив
0 : 6
24.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Петровац
0 : 0
21.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Дечич
2 : 0
08.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Езеро
1 : 0
03.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Дечич
2 : 0
29.10.2026
Отрант-Олимпик
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан
(Сакарья)
Стадион:
Stadion Tuško Polje, Podgorica
Новости команд
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Дечич
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