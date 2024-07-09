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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ТНС - Дечич
ТНС - Дечич: обзор матча 09 июля 2024
ТНС
09.07.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Дечич
4'
Б. Янг
28'
Б. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ТНС - Дечич
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Рэдмонд
88'
Желтая карточка
К. Робертс
84'
Замена
Д. МакМанус
️️️️
Б. Янг
78'
Замена
A. Baker
️️️️
Д. Уильямс
78'
Замена
R. Holden
️️️️
Б. Кларк
67'
59'
Замена
A. Kajević
️️️️
Д. Божович
45'
Желтая карточка
Б. Матич
ГОЛ! 2:0!
Б. Янг
28'
ГОЛ! 1:0!
Б. Янг
Пас отдал
Д. Дэниэлс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
17
Джордан Уильямс
ЛВ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
21
Лео Смит
ЦП
8
Райан Броббел
АП
11
Джошуа Дэниэлс
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
9
Брэд Янг
ЦФ
Дечич
7
Драшко Божович
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
22
Джонатан Дресай
ПЗ
12
A. Masovic
ЦП
16
Матия Божанович
ЦП
6
L. Malesevic
ЦФ
8
Caique Augusto Correia Chagas
ЦФ
50
Боян Матич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
27
Jake Canavan
ЦП
9
Деклан МакМанус
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
13
A. Ramsay
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
Дечич
13
Павле Велимирович
ВР
7
Марио Гьолай
ЛП
15
Петер Люльджурай
ЦП
23
Петар Секулович
ЦП
10
Asmir Kajević
ЦФ
9
I. Camaj
ЦФ
77
Vuk Striković
ЦФ
2-2-4
1
Робертс
10
Рэдмонд
21
Смит
17
Уильямс
8
Броббел
11
Дэниэлс
9
Янг
19
Кларк
2
3-2-3
22
Дресай
44
Милич
7
Божович
12
16
Божанович
50
Матич
8
6
9
Янг
9
МакМанус
9
МакМанус
9
Янг
17
Уильямс
21
21
17
Уильямс
10
Рэдмонд
14
Уильямс
14
Уильямс
10
Рэдмонд
19
Кларк
18
18
19
Кларк
7
Божович
10
10
7
Божович
Остались в запасе
ТНС
Дечич
30
Jack Edwards
ВР
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
13
A. Ramsay
ЦФ
13
Павле Велимирович
ВР
7
Марио Гьолай
ЛП
15
Петер Люльджурай
ЦП
23
Петар Секулович
ЦП
9
I. Camaj
ЦФ
77
Vuk Striković
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
13
A. Ramsay
ЦФ
Остались в запасе
13
Павле Велимирович
ВР
7
Марио Гьолай
ЛП
15
Петер Люльджурай
ЦП
23
Петар Секулович
ЦП
9
I. Camaj
ЦФ
77
Vuk Striković
ЦФ
Главный тренер
Владимир Янкович
Статистика матча ТНС - Дечич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Арсенал Тив
0 : 6
24.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Петровац
0 : 0
21.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Дечич
2 : 0
08.11.2026
Младость Донья-Горица
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Езеро
1 : 0
03.11.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Дечич
2 : 0
29.10.2026
Отрант-Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Park Hall, Oswestry
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