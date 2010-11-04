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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Дебрецен
ПСВ - Дебрецен: обзор матча 04 ноября 2010
ПСВ
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
3 : 0
Завершен
Дебрецен
22'
И. Афеллай
44'
Ж. Рейс
87'
С. Вуйтенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Дебрецен
Желтая карточка
М. Миядиноски
ГОЛ! 3:0!
С. Вуйтенс
Пас отдал
О. Тойвонен
Замена
С. Вуйтенс
️️️️
Э. Питерс
Замена
Т. Домби
️️️️
А. Боди
Желтая карточка
Ж. Лацко
Замена
О. Баккал
️️️️
Д. Ленс
Замена
Ф. Хавьер Родригес
️️️️
В. Баума
ГОЛ! 2:0!
Ж. Рейс
Пас отдал
О. Тойвонен
Желтая карточка
В. Баума
ГОЛ! 1:0!
И. Афеллай
Пас отдал
Б. Джуджак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Дебрецен
31
Миндаугас Малинаускас
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
4
Дажан Шимац
ЦЗ
24
Мирсад Миядиноски
ЦЗ
28
Золтан Наги
ПЗ
77
Петер Цвиткович
ЛП
33
Йожеф Варга
ЦП
30
Золтан Кишш
ЦП
55
Петер Сакай
ПП
27
Адам Боди
ПП
9
Адамо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
ПСВ
1
Кассио
ВР
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Дебрецен
87
Иштван Верпец
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
18
Петер Мате
ЦЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
7
Тибор Домби
ЦП
12
Луис Рамос
ЦП
20
Янник Мбенгоно
ЦФ
3-5-2
15
Исакссон
33
Питерс
6
Марсело
3
Баума
10
Джуджак
13
Хатчинсон
17
Ленс
11
Тойвонен
24
Энгелаар
13
Рейс
17
Афеллай
4-5-1
31
Малинаускас
28
Наги
4
Шимац
24
Миядиноски
86
Лацко
27
Боди
55
Сакай
33
Варга
30
Кишш
77
Цвиткович
9
Кулибали
3
Баума
3
Родригес
3
Родригес
3
Баума
33
Питерс
30
Вуйтенс
30
Вуйтенс
33
Питерс
17
Ленс
17
Баккал
17
Баккал
17
Ленс
27
Боди
7
Домби
7
Домби
27
Боди
Остались в запасе
ПСВ
Дебрецен
1
Кассио
ВР
39
Нордин Амрабат
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
18
Петер Мате
ЦЗ
87
Иштван Верпец
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
12
Луис Рамос
ЦП
20
Янник Мбенгоно
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
39
Нордин Амрабат
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Остались в запасе
18
Петер Мате
ЦЗ
87
Иштван Верпец
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
22
Чобо Бернат
ПЗ
12
Луис Рамос
ЦП
20
Янник Мбенгоно
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча ПСВ - Дебрецен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Главный судья:
Марк Кортни
(Данганнон)
Стадион:
Филипс
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