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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тромсе - Даугава
Тромсе - Даугава: обзор матча 07 июля 2011
Тромсе
07.07.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
2 : 1
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Даугава
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тромсе - Даугава
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
Даугава
Лига Европы, 1 раунд
Даугава
1 : 1
10.07.2014
Викингур
Лига Европы, 1 раунд
Абердин
5 : 0
03.07.2014
Даугава
Лига Европы, 1 раунд
Викингур
2 : 1
03.07.2014
Даугава
Лига чемпионов, 2 раунд
Даугава
0 : 4
23.07.2013
Эльфсборг
Лига чемпионов, 2 раунд
Эльфсборг
7 : 1
17.07.2013
Даугава
Информация о матче
Стадион:
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