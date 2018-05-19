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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Леонеса
Химнастик - Леонеса: обзор матча 19 мая 2018
Химнастик
19.05.2018, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 40 тур
5 : 3
Завершен
Леонеса
56'
М. Баррейро
76'
М. Баррейро
84'
Н. Думитру
17'
Э. Буэндия
90+3'
Х. Сене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химнастик - Леонеса
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Х. Сене
ГОЛ! 3:1!
Н. Думитру
84'
ГОЛ! 2:1!
М. Баррейро
76'
Желтая карточка
Х. Маркес
60'
58'
Желтая карточка
Э. Буэндия
ГОЛ! 1:1!
М. Баррейро
56'
Желтая карточка
О. Какабадзе
51'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Буэндия
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Химнастик - Леонеса
6
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
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Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
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