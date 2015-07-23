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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Габала - Чукарички
Габала - Чукарички: обзор матча 23 июля 2015
Габала
23.07.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
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Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Чукарички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
- : -
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 11 тур
Чукарички
0 : 0
10.10.2026
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