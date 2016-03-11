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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рединг - Кристал Пэлас
Рединг - Кристал Пэлас: обзор матча 11 марта 2016
Рединг
11.03.2016, пятница, 22:55
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
85'
Й. Кабай (П)
90'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рединг - Кристал Пэлас
90'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Я. Боласи
Замена
Д. Ракельс
️️️️
Д. Обита
90'
90'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кэмпбелл
89'
Желтая карточка
М. Йединак
Вторая желтая
Д. Купер
85'
85'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Кабай
79'
Замена
Б. Сако
️️️️
Д. Ледли
Замена
Д. Уильямс
️️️️
О. Норвуд
75'
Желтая карточка
Д. Купер
68'
63'
Желтая карточка
Я. Боласи
Замена
М. Выдра
️️️️
С. Кокс
60'
Желтая карточка
К. Гантер
58'
58'
Желтая карточка
В. Заа
Желтая карточка
М. Гектор
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-3-3
26
Аль-Хабси
5
МакШейн
6
Гектор
2
Гантер
5
Купер
21
Обита
10
Норвуд
23
Куинн
10
Кокс
15
Джон
4
Робсон-Кану
4-4-1-1
13
Хеннесси
25
Уорд
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
16
Ледли
11
Боласи
29
Кабай
15
Йединак
10
Заа
25
Адебайор
10
Норвуд
19
Уильямс
19
Уильямс
10
Норвуд
21
Обита
10
Ракельс
10
Ракельс
21
Обита
10
Кокс
11
Выдра
11
Выдра
10
Кокс
16
Ледли
20
Сако
20
Сако
16
Ледли
11
Боласи
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
11
Боласи
Остались в запасе
Рединг
Кристал Пэлас
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Рединг - Кристал Пэлас
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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