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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Манчестер Сити
Црвена Звезда - Манчестер Сити: обзор матча 13 декабря 2023
Црвена Звезда
13.12.2023, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
76'
Х. Ин Бом
90+1'
А. Катай
19'
М. Хэмилтон
62'
О. Бобб
85'
К. Филлипс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Манчестер Сити
ГОЛ! 2:3!
А. Катай
Пас отдал
Х. Ин Бом
90'
+1
86'
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Стоунз
85'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Филлипс
Желтая карточка
Н. Джига
83'
82'
Замена
Б. Силва
️️️️
М. Нуньес
ГОЛ! 1:2!
Х. Ин Бом
Пас отдал
О. Букари
76'
76'
Замена
М. Сусохо
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
С. Мияилович
65'
Замена
М. Родич
️️️️
У. Спайич
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
О. Бобб
Пас отдал
Р. Льюис
Замена
А. Катай
️️️️
К. Гуелор Канга
57'
52'
Желтая карточка
К. Филлипс
46'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
Желтая карточка
У. Спайич
45'
+1
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Хэмилтон
Пас отдал
М. Нуньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
18
Коста Неделькович
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
15
Александар Драгович
(К)
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
(К)
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Црвена Звезда
40
Никола Васильевич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
7
Урош Кабич
ПВ
11
Йован Миятович
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Манчестер Сити
88
Тру Грант
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Махамаду Сусохо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-3-2-1
18
Глазер
18
Неделькович
25
Спайич
15
Драгович
34
Джига
8
Канга
22
Мияилович
16
Ин Бом
99
Олаинка
14
Букари
27
Ндиайе
4-1-2-3
1
Ортега
82
Льюис
6
Стоунз
95
Аканджи
17
Гомес
27
Филлипс
8
Ковачич
27
Нуньес
14
Бобб
17
Хэмилтон
10
Грилиш
25
Спайич
23
Родич
23
Родич
25
Спайич
8
Канга
10
Катай
10
Катай
8
Канга
6
Стоунз
15
Аке
15
Аке
6
Стоунз
8
Ковачич
20
Сусохо
20
Сусохо
8
Ковачич
27
Нуньес
20
Силва
20
Силва
27
Нуньес
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
Остались в запасе
Црвена Звезда
Манчестер Сити
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Йован Миятович
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
88
Тру Грант
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
40
Никола Васильевич
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Йован Миятович
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Остались в запасе
88
Тру Грант
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Макс Аллейн
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Црвена Звезда - Манчестер Сити
3
1
Всего ударов по воротам
3
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
13
6
Офсайды
1
2
Количество передач
165
333
Сейвы
0
1
Точность передач %
79
93
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.18
0.18
Матчи команд
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Сербия. Суперлига, 17 тур
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- : -
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1 : 1
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Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Райко Митич
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