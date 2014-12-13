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Клубный чемпионат мира
Крус Асуль - Вестерн Сидней Уондерерс
Крус Асуль - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 13 декабря 2014
Крус Асуль
13.12.2014, суббота, 22:30
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крус Асуль - Вестерн Сидней Уондерерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
- : -
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Керетаро
1 : 3
26.10.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Крус Асуль
2 : 1
22.07.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 1 тур
Атлетико Сан-Луис
2 : 3
18.07.2026
Крус Асуль
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Принц Мулай Абдалла
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