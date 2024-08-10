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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Орландо Сити - Крус Асуль
Орландо Сити - Крус Асуль: обзор матча 10 августа 2024
Орландо Сити
10.08.2024, суббота, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Крус Асуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Крус Асуль
ГОЛ!
У. Антуна
4:5
Пенальти не реализован!
D. Dan Þórhallsson
ГОЛ!
Á. Sepúlveda
4:4
ГОЛ!
Ф. Торрес
4:3
ГОЛ!
G. Piovi
3:3
ГОЛ!
Д. Макгуайр
3:2
ГОЛ!
В. Дитта
2:2
ГОЛ!
Л. Муриэль
2:1
ГОЛ!
A. Montaño
1:1
ГОЛ!
Н. Лодейро
1:0
Пенальти не реализован!
J. Rivero
Пенальти не реализован!
Р. Янссон
Замена
Н. Лодейро
️️️️
И. Ангуло
90'
+2
85'
Желтая карточка
G. Piovi
84'
Замена
К. Кандидо
️️️️
C. Rotondi
Замена
Д. Макгуайр
️️️️
Р. Энрике
77'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Охеда
77'
76'
Замена
Á. Sepúlveda
️️️️
Г. Якумакис
76'
Замена
A. Montaño
️️️️
A. Gutiérrez
Замена
Л. Петрассо
️️️️
R. Santos
66'
65'
Замена
К. Родригес
️️️️
Л. Ромо
65'
Замена
У. Антуна
️️️️
L. Faravelli
Желтая карточка
Д. Брекало
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
6
Робин Янссон
(К)
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Мартин Охеда
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Крус Асуль
23
Кевин Миер
ВР
4
Виллер Дитта
ЦЗ
33
Gonzalo Piovi
ЦЗ
15
José Rivero
(К)
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Луис Ромо
ЦП
29
Carlos Rotondi
ЦП
8
Lorenzo Faravelli
ЦП
6
Эрик Лира
ЦП
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Орландо Сити
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
34
Yutaro Tsukada
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Крус Асуль
12
Luis Jimenez
ВР
1
Andrés Gudiño
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
29
Javier Suárez
ЦЗ
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
19
Карлос Родригес
ЦП
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
10
Andres Montaño
ЦП
21
Уриэль Антуна
ПВ
41
Bryan Gamboa
ЦФ
9
Ángel Sepúlveda
ЦФ
2-2-2-4
1
Галлезе
4
Брекало
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Охеда
11
Торрес
18
Энрике
77
Ангуло
20
3
4-5-1
23
Миер
3
Санчес
33
15
4
Дитта
7
Ромо
8
6
Лира
20
29
7
Якумакис
20
13
Петрассо
13
Петрассо
20
77
Ангуло
14
Лодейро
14
Лодейро
77
Ангуло
18
Энрике
23
Макгуайр
23
Макгуайр
18
Энрике
10
Охеда
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Охеда
29
21
Кандидо
21
Кандидо
29
7
Ромо
19
Родригес
19
Родригес
7
Ромо
20
10
10
20
8
21
Антуна
21
Антуна
8
7
Якумакис
9
9
7
Якумакис
Остались в запасе
Орландо Сити
Крус Асуль
12
Хавьер Отеро
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
34
Yutaro Tsukada
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
12
Luis Jimenez
ВР
1
Andrés Gudiño
ВР
29
Javier Suárez
ЦЗ
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
41
Bryan Gamboa
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Остались в запасе
12
Хавьер Отеро
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
8
Felipe Martins
ЦП
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
34
Yutaro Tsukada
ЦФ
Остались в запасе
12
Luis Jimenez
ВР
1
Andrés Gudiño
ВР
29
Javier Suárez
ЦЗ
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
41
Bryan Gamboa
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Орландо Сити - Крус Асуль
1
1
Всего ударов по воротам
2
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Нарушения
2
3
Количество передач
87
83
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
2
0
Удары из пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Крус Асуль
- : -
30.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Леон
0 : 4
27.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
1 : 0
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Керетаро
1 : 3
26.10.2026
Крус Асуль
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Guerrero Ramirez, Mexico
Стадион:
Inter&Co Стэдиум
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