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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Косово
Хорватия - Косово: обзор матча 03 сентября 2017
Хорватия
03.09.2017, воскресенье, 15:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
1 : 0
Завершен
Косово
74'
Д. Вида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Косово
Желтая карточка
Й. Пиварич
90'
83'
Желтая карточка
М. Войвода
ГОЛ! 1:0!
Д. Вида
Пас отдал
Л. Модрич
74'
65'
Желтая карточка
В. Мурики
65'
Желтая карточка
В. Мурики
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
22
Йосип Пиварич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Косово
3
Байрам Яшаника
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
5
Энис Алуши
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Матей Митрович
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
16
Никола Калинич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Косово
12
Адис Нуркович
ВР
16
Бледар Хайдини
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
11
Донис Авдияй
ЛВ
8
Бесар Халими
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-1-4-1-1
23
Субашич
6
Ловрен
21
Вида
2
Врсалько
11
Брозович
22
Пиварич
10
Модрич
7
Ракитич
8
Ковачич
14
Перишич
17
Манджукич
3-1-3-2-1
3
Яшаника
13
Ррахмани
15
Войвода
6
Криэциу
17
Кололли
14
Бериша
5
Алуши
7
Рашица
10
Зенели
18
Мурики
Остались в запасе
Хорватия
Косово
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Матей Митрович
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
16
Никола Калинич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
11
Донис Авдияй
ЛВ
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
12
Адис Нуркович
ВР
16
Бледар Хайдини
ВР
8
Бесар Халими
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Матей Митрович
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
16
Никола Калинич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
11
Донис Авдияй
ЛВ
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
12
Адис Нуркович
ВР
16
Бледар Хайдини
ВР
8
Бесар Халими
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Хорватия - Косово
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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