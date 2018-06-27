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Чемпионат мира по футболу 2026
Швейцария - Коста-Рика
Швейцария - Коста-Рика: обзор матча 27 июня 2018
Швейцария
27.06.2018, среда, 21:00
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
2 : 2
Завершен
Коста-Рика
31'
Б. Джемаили
88'
Й. Дрмич
56'
К. Уостон
90+3'
Я. Зоммер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Коста-Рика
90'
+3
Пенальти не реализован!
Б. Руис
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Я. Зоммер
90'
+3
Замена
И. Смит
️️️️
К. Гамбоа
90'
+1
Замена
Р. Асофейфа
️️️️
Д. Гусман
89'
Желтая карточка
К. Уостон
ГОЛ! 2:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
Д. Закария
88'
Желтая карточка
Ф. Шер
83'
81'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Д. Колиндрес
Замена
М. Ланг
️️️️
Д. Шакири
81'
Желтая карточка
Д. Закария
75'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
М. Гавранович
69'
Замена
Д. Закария
️️️️
В. Бехрами
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Уостон
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
37'
ГОЛ! 1:0!
Б. Джемаили
Пас отдал
Б. Эмболо
31'
29'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
11'
Желтая карточка
К. Гамбоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
11
Валон Бехрами
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
2
Джонни Акоста
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
16
Кристиан Гамбоа
ПЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
20
Давид Гусман
ЦП
9
Даниэль Колиндрес
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
10
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
20
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Коста-Рика
23
Леонель Морейра
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
22
Кеннер Гутьеррес
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Иан Смит
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
13
Родни Уоллес
ЦП
11
Йохан Венегас
ЦП
14
Рэндаль Асофейфа
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
21
Марко Уренья
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
13
Родригес
5
Аканджи
22
Шер
2
Лихтштайнер
10
Джака
11
Бехрами
15
Джемаили
23
Шакири
19
Гавранович
7
Эмболо
4-2-3
1
Навас
16
Гамбоа
3
Гонсалес
19
Уостон
8
Овьедо
5
Боргес
20
Гусман
10
Руис
12
Кэмпбелл
9
Колиндрес
23
Шакири
6
Ланг
6
Ланг
23
Шакири
11
Бехрами
6
Закария
6
Закария
11
Бехрами
19
Гавранович
19
Дрмич
19
Дрмич
19
Гавранович
16
Гамбоа
4
Смит
4
Смит
16
Гамбоа
9
Колиндрес
13
Уоллес
13
Уоллес
9
Колиндрес
20
Гусман
14
Асофейфа
14
Асофейфа
20
Гусман
Остались в запасе
Швейцария
Коста-Рика
21
Роман Бюрки
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
20
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
22
Кеннер Гутьеррес
ЦЗ
23
Леонель Морейра
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
11
Йохан Венегас
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
21
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Остались в запасе
21
Роман Бюрки
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
20
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
22
Кеннер Гутьеррес
ЦЗ
23
Леонель Морейра
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
11
Йохан Венегас
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
21
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Оскар Рамирес
Статистика матча Швейцария - Коста-Рика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
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