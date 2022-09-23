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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Коста-Рика
Южная Корея - Коста-Рика: обзор матча 23 сентября 2022
Южная Корея
23.09.2022, пятница, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Коста-Рика
28'
Х. Хванг
86'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Коста-Рика
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
86'
84'
Замена
П. Секейра
️️️️
Х. Кэмпбелл
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Х. У-Джо
79'
Замена
️️️️
К. Юнь-Квон
78'
Замена
Н. Сан-Хо
️️️️
К. Чан Хун
74'
Замена
Д. Сон
️️️️
Ч. Ву-Ен
66'
Замена
Х. Чхоль
️️️️
К. Чжин-Су
66'
Желтая карточка
Ч. Гю-Юн
60'
Желтая карточка
Ч. Ву-Ен
51'
ГОЛ! 1:0!
Х. Хванг
Пас отдал
Ч. Гю-Юн
28'
Желтая карточка
К. Чан Хун
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
2
Чон Гю-Юн
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Хван Ин Бом
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
1
Ким Сын-Гю
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
5
Ченг Ву-Ен
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Коста-Рика
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
0
Dong-jun Kim
ВР
23
Ким Та-Хван
ЦЗ
14
Хон Чхоль
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
13
Джун-Хо Сон
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
13
У Ен Чон
ПВ
20
Хен-Джун Ян
ЦФ
0
Cho Young Wook
ЦФ
17
На Сан-Хо
ЦФ
15
Ким Мун-Хван
ЦФ
8
Пэк Сын Хо
ЦФ
Коста-Рика
1
Патрик Секейра
ВР
11
Йохан Венегас
ЦП
19
Кендалл Уостон
ЦФ
10
Брайан Руис
ЦФ
3-2-1-2-4
20
Кен-Вон
3
Ким Чжин-Су
4
Мин-Джэ
19
Ким Юнь-Квон
2
Гю-Юн
6
Ин Бом
7
Сон
22
Чан Хун
16
У-Джо
5
Ву-Ен
11
Хванг
1
Ким Сын-Гю
3-1-1
15
Кальво
6
Дуарте
8
Овьедо
5
Боргес
12
Кэмпбелл
3
Ким Чжин-Су
14
Чхоль
14
Чхоль
3
Ким Чжин-Су
5
Ву-Ен
13
Сон
13
Сон
5
Ву-Ен
16
У-Джо
13
Чон
13
Чон
16
У-Джо
22
Чан Хун
17
Сан-Хо
17
Сан-Хо
22
Чан Хун
12
Кэмпбелл
1
Секейра
1
Секейра
12
Кэмпбелл
Остались в запасе
Южная Корея
Коста-Рика
12
Бом-Гын Сон
ВР
0
Dong-jun Kim
ВР
23
Ким Та-Хван
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
20
Хен-Джун Ян
ЦФ
0
Cho Young Wook
ЦФ
15
Ким Мун-Хван
ЦФ
8
Пэк Сын Хо
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
11
Йохан Венегас
ЦП
19
Кендалл Уостон
ЦФ
10
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
0
Dong-jun Kim
ВР
23
Ким Та-Хван
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
20
Хен-Джун Ян
ЦФ
0
Cho Young Wook
ЦФ
15
Ким Мун-Хван
ЦФ
8
Пэк Сын Хо
ЦФ
Остались в запасе
11
Йохан Венегас
ЦП
19
Кендалл Уостон
ЦФ
10
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Главный тренер
Луис Суарес
Статистика матча Южная Корея - Коста-Рика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
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Коста-Рика
0 : 5
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