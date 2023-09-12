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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика - ОАЭ
Коста-Рика - ОАЭ: обзор матча 12 сентября 2023
Коста-Рика
12.09.2023, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
ОАЭ
64'
Х. Касканте
16'
Я. Аль-Гассани
23'
К. Канедо
53'
Я. Аль-Гассани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коста-Рика - ОАЭ
Желтая карточка
Б. Агилера
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Кальво
80'
79'
Замена
️️️️
А. Салех
79'
Замена
️️️️
Ф. Лима
Желтая карточка
Р. Матаррита
74'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Р. Леаль
74'
Замена
К. Варгас
️️️️
Х. Марин
74'
ГОЛ! 1:3!
Х. Касканте
Пас отдал
Б. Агилера
64'
Желтая карточка
К. Нуньес
60'
60'
Замена
А. Салех
️️️️
А. Идрис
Замена
Э. Контрерас
️️️️
М. Угальде
58'
Замена
К. Нуньес
️️️️
А. Бран
58'
Замена
Х. Кирос
️️️️
J. Valverde
58'
Замена
Б. Агилера
️️️️
Х. Кэмпбелл
58'
53'
ГОЛ! 0:3!
Я. Аль-Гассани
Желтая карточка
Р. Леаль
28'
23'
ГОЛ! 0:2!
К. Канедо
Пас отдал
А. Салех
16'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аль-Гассани
Пас отдал
Ф. Лима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
3
Хулио Касканте
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
0
Химми Марин
ЛВ
16
Jefry Valverde
ЦП
21
Sebastián Acuña
ЦП
16
Алехандро Бран
ЦП
0
Рэнделл Леаль
ЦП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
ОАЭ
17
Халид Эйса
ВР
12
Халифа Аль-Хаммади
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
15
Яхья Надер
ЦП
10
Фабио Лима
ЦП
7
Али Салех
ЦФ
20
Яхья Аль-Гассани
ЦФ
11
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Махди Али
Коста-Рика
18
Кевин Чаморро
ВР
1
Патрик Секейра
ВР
0
Carlos Barahona
ЦЗ
13
Alexis Gamboa
ЦЗ
19
Ian Lawrence
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ЦЗ
9
Джуисон Беннетт
ЛВ
14
Юстин Салас
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
11
Кристофер Нуньес
АП
7
Энтони Контрерас
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
ОАЭ
1
Adel Al Hosani
ВР
1
Али Хасейф
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЦЗ
0
Walid Abbas
ЦЗ
0
Al Hassan Saleh
ЦЗ
16
Mubarak Zamah
ЦЗ
18
Маджид Рашид
ЦП
6
Абдалла Рамадан
ЦП
0
Ahmed Barman
ЦП
6
Mohammad Abdulbasit
ЦП
0
Ahmed Al Attas
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
3-4-1-2
1
Навас
3
Касканте
15
Кальво
22
Матаррита
16
16
Бран
0
Леаль
21
0
Марин
9
Угальде
12
Кэмпбелл
3-2-3
17
Эйса
12
Аль-Хаммади
4
Хашеми
2
Идрис
15
Надер
10
Лима
11
Канедо
20
Аль-Гассани
7
Салех
16
20
Кирос
20
Кирос
16
12
Кэмпбелл
10
Агилера
10
Агилера
12
Кэмпбелл
16
Бран
11
Нуньес
11
Нуньес
16
Бран
0
Леаль
9
Беннетт
9
Беннетт
0
Леаль
9
Угальде
7
Контрерас
7
Контрерас
9
Угальде
0
Марин
7
Варгас
7
Варгас
0
Марин
2
Идрис
14
Салех
14
Салех
2
Идрис
Салмин
6
Рамадан
6
Рамадан
Салмин
Остались в запасе
Коста-Рика
ОАЭ
18
Кевин Чаморро
ВР
1
Патрик Секейра
ВР
0
Carlos Barahona
ЦЗ
13
Alexis Gamboa
ЦЗ
19
Ian Lawrence
ЦЗ
14
Юстин Салас
ОП
Главный тренер
Луис Суарес
1
Adel Al Hosani
ВР
1
Али Хасейф
ВР
0
Walid Abbas
ЦЗ
0
Al Hassan Saleh
ЦЗ
16
Mubarak Zamah
ЦЗ
18
Маджид Рашид
ЦП
0
Ahmed Barman
ЦП
6
Mohammad Abdulbasit
ЦП
0
Ahmed Al Attas
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
Главный тренер
Махди Али
Остались в запасе
18
Кевин Чаморро
ВР
1
Патрик Секейра
ВР
0
Carlos Barahona
ЦЗ
13
Alexis Gamboa
ЦЗ
19
Ian Lawrence
ЦЗ
14
Юстин Салас
ОП
Остались в запасе
1
Adel Al Hosani
ВР
1
Али Хасейф
ВР
0
Walid Abbas
ЦЗ
0
Al Hassan Saleh
ЦЗ
16
Mubarak Zamah
ЦЗ
18
Маджид Рашид
ЦП
0
Ahmed Barman
ЦП
6
Mohammad Abdulbasit
ЦП
0
Ahmed Al Attas
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Главный тренер
Махди Али
Статистика матча Коста-Рика - ОАЭ
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
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3 : 1
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