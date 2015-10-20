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    Махди Али

    Тренер
    Имя Махди
    Фамилия Али
    Команда ОАЭ
    Гражданство ОАЭ
    Дата рождения 20 апреля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ОАЭ 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.09.2022 Парагвай 1 : 0 ОАЭ
    27.09.2022 ОАЭ 0 : 4 Венесуэла
    16.11.2022 ОАЭ 0 : 5 Аргентина
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