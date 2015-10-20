В ОАЭ игроков посадили в тюрьму за критику в адрес тренера сборной

Футболист сборной Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла Кассем проведет ближайшие три месяца в тюрьме. Игрок наказан лишением свободы за то, что критиковал главного тренера национальной команды Махди Али.

Али не вызвал Кассема в сборную на очередные матчи, и футболист позволил себе оскорбления в адрес наставника. Гневную тираду снимал на видео одноклубник Кассема, а сам ролик они позже выложили в Интернет. В результате оба были признаны виновными оскорблении чувств других людей с использованием технических средств, а также в неэтичном поведении.