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Расписание матчей
Англия. Кубок
Чорли - Вулверхэмптон
Чорли - Вулверхэмптон: обзор матча 22 января 2021
Чорли
22.01.2021, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чорли - Вулверхэмптон
Желтая карточка
H. Cardwell
89'
Желтая карточка
A. Birch
87'
Замена
S. Miller
️️️️
L. Baines
84'
Замена
A. Henley
️️️️
O. Shenton
84'
68'
Замена
П. Нету
️️️️
П. Кутроне
68'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Моутинью
63'
Желтая карточка
К. Коди
Желтая карточка
W. Tomlinson
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чорли
11
Эллиот Ньюби
ПВ
23
Harry Cardwell
ЦФ
1
Matthew Urwin
ЦФ
2
Arlen Birch
ЦФ
4
Andy Halls
ЦФ
5
Scott Leather
ЦФ
6
Lewis Baines
ЦФ
4
Willem Tomlinson
ЦФ
8
Mike Calveley
ЦФ
13
Oliver Shenton
ЦФ
27
Connor Hall
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Чорли
7
Sean Miller
ЦФ
21
Lewis Dutton
ЦФ
17
Tyler Garratt
ЦФ
14
Adam Henley
ЦФ
3
Harvey Smith
ЦФ
19
Leo Roberts
ЦФ
17
Mckenzie Malakai
ЦФ
15
Oliver Putnam
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
24
Адама Траоре
ПВ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
1-5
11
Ньюби
4
27
13
8
6
3-2-3-2
26
Радди
15
Коди
3
Килман
21
Айт Нури
25
Хувер
30
Боли
17
Витинья
8
Моутинью
18
Дендокер
21
Силва
10
Кутроне
6
7
7
6
13
14
14
13
8
Моутинью
8
Невеш
8
Невеш
8
Моутинью
10
Кутроне
7
Нету
7
Нету
10
Кутроне
Остались в запасе
Чорли
Вулверхэмптон
21
Lewis Dutton
ЦФ
17
Tyler Garratt
ЦФ
3
Harvey Smith
ЦФ
19
Leo Roberts
ЦФ
17
Mckenzie Malakai
ЦФ
15
Oliver Putnam
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
7
Тео Корбяну
ЦФ
1
Руй Патрисиу
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
21
Lewis Dutton
ЦФ
17
Tyler Garratt
ЦФ
3
Harvey Smith
ЦФ
19
Leo Roberts
ЦФ
17
Mckenzie Malakai
ЦФ
15
Oliver Putnam
ЦФ
Остались в запасе
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
7
Тео Корбяну
ЦФ
1
Руй Патрисиу
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Чорли - Вулверхэмптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чорли
Англия. Кубок, 1/16 финала
Чорли
0 : 1
22.01.2021
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Чорли
2 : 0
09.01.2021
Дерби Каунти
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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