Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Касереньо - Кордоба
Касереньо - Кордоба: обзор матча 12 ноября 2022
Касереньо
12.11.2022, суббота, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
3 : 0
Завершен
Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Касереньо - Кордоба
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Касереньо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гвадалахара КМ
2 : 1
28.10.2025
Касереньо
Испания. Кубок, 2 раунд
Касереньо
1 : 3
05.12.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1 раунд
Касереньо
2 : 1
30.10.2024
Химнастика Сеговиана
Испания. Кубок, 1/64 финала
Касереньо
2 : 3
31.10.2023
Кастельон
Испания. Кубок, 1/16 финала
Касереньо
0 : 1
03.01.2023
Реал
Кордоба
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Арканхель
Новости команд
Все
Касереньо
Кордоба
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
Кубок Испании. «Атлетико» прошел команду из 3-го дивизиона (3:1), забив победный гол на 92-й минуте
2024.12.05 23:17
Кубок Испании. «Реал» обыграл «Касереньо» (1:0) и вышел в 1/8 финала
2023.01.04 00:53
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+