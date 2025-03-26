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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мавритания - ДР Конго
Мавритания - ДР Конго: обзор матча 26 марта 2025
Мавритания
26.03.2025, среда, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 6 тур
0 : 2
Завершен
ДР Конго
3'
Ч. Пикель
83'
Ф. Майеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мавритания - ДР Конго
Желтая карточка
П. Яд
90'
+1
89'
Замена
Н. Садики
️️️️
М. Элиа
Замена
А. Махмуд
️️️️
С. Якуб
86'
Замена
E. Mami Tetah
️️️️
Б. Лекуэйри
85'
83'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Майеле
76'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Й. Висса
Замена
П. Яд
️️️️
Х. Танжи
76'
67'
Замена
Ф. Майеле
️️️️
С. Бакамбу
Замена
С. Буна Амар
️️️️
И. Тиам
55'
Желтая карточка
Б. Лекуэйри
45'
+2
3'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Пикель
Пас отдал
Ж. Кайембе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мавритания
30
Мамаду Диоп
ВР
98
Хадим Диав
ЛЗ
97
Demini Saleck
ЦЗ
96
Ну Мохамед Эль-Абд
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
7
Абубакари Койта
ЛВ
92
Сиди Якуб
ОП
8
Бодда Мухсин
ЦП
90
Идрисса Тиам
ЦФ
23
Беятт Лекуэйри
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
ДР Конго
16
Димитри Берто
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
25
Эдо Кайембе
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
13
Мешак Элиа
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Мавритания
30
Бабакар Диоп
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
14
Soukrana Mheimid
ЦЗ
14
Said Imigene
ЦЗ
91
Папа Яд
ЛВ
6
Hamady N'Diaye
ЦП
29
Умар Нгом
ЦП
11
Maata Magassa
ЦП
22
Mohamed Lemine Hawbott
ЦП
95
Абдаллахи Махмуд
ЦП
88
Сиди Буна Амар
АП
9
El Mami Tetah
ЦФ
ДР Конго
16
Тимоти Фаюлу
ВР
1
Лионель М'Паси
ВР
15
Роки Бушири
ЦЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
14
Ноа Садики
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
11
Силас
ПВ
19
Фистон Майеле
ЦФ
9
Самуэль Эссенде
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Диоп
98
Диав
96
Эль-Абд
5
Ба
97
92
Якуб
8
Мухсин
7
Койта
9
Танжи
23
Лекуэйри
90
Тиам
4-2-1-1-2
16
Берто
12
Кайембе
5
Батубинсика
22
Мбемба
26
Масуаку
25
Кайембе
18
Пикель
8
Мутуссами
20
Висса
17
Бакамбу
13
Элиа
92
Якуб
95
Махмуд
95
Махмуд
92
Якуб
90
Тиам
88
Амар
88
Амар
90
Тиам
9
Танжи
91
Яд
91
Яд
9
Танжи
23
Лекуэйри
9
9
23
Лекуэйри
13
Элиа
14
Садики
14
Садики
13
Элиа
20
Висса
7
Диангана
7
Диангана
20
Висса
17
Бакамбу
19
Майеле
19
Майеле
17
Бакамбу
Остались в запасе
Мавритания
ДР Конго
30
Бабакар Диоп
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
14
Soukrana Mheimid
ЦЗ
14
Said Imigene
ЦЗ
6
Hamady N'Diaye
ЦП
29
Умар Нгом
ЦП
11
Maata Magassa
ЦП
22
Mohamed Lemine Hawbott
ЦП
Главный тренер
Амир Абду
16
Тимоти Фаюлу
ВР
1
Лионель М'Паси
ВР
15
Роки Бушири
ЦЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
11
Силас
ПВ
9
Самуэль Эссенде
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
30
Бабакар Диоп
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
14
Soukrana Mheimid
ЦЗ
14
Said Imigene
ЦЗ
6
Hamady N'Diaye
ЦП
29
Умар Нгом
ЦП
11
Maata Magassa
ЦП
22
Mohamed Lemine Hawbott
ЦП
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
1
Лионель М'Паси
ВР
15
Роки Бушири
ЦЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
10
Брайан Байейе
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
11
Силас
ПВ
9
Самуэль Эссенде
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Мавритания - ДР Конго
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Стадион:
Stade Municipal, Nouadhibou, Nouadhibou
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