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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Композит - Калуга
Композит - Калуга: обзор матча 28 октября 2023
Композит
28.10.2023, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
0 : 0
Завершен
Калуга
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Матчи команд
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
03.11.2024
Композит
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Композит
0 : 4
26.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
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20.10.2024
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Амкар-Пермь
1 : 0
15.10.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
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2 : 2
12.10.2024
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15.11.2026
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2 : 1
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
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