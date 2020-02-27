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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Брюгге
Манчестер Юнайтед - Брюгге: обзор матча 27 февраля 2020
Манчестер Юнайтед
27.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
5 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Брюгге
27'
Б. Фернандеш (П)
34'
О. Игало
41'
С. Мактоминей
82'
Фред
90+3'
Фред
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Брюгге
ГОЛ! 5:0!
Фред
Пас отдал
Т. Чон
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
Фред
Пас отдал
Д. Лингард
82'
79'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
М. Ритс
Замена
М. Гринвуд
️️️️
С. Мактоминей
72'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Б. Фернандеш
65'
62'
Замена
М. Митрович
️️️️
К. Мата
61'
Замена
К. Дьятта
️️️️
П. Тау
Замена
Т. Чон
️️️️
Д. Джеймс
46'
ГОЛ! 3:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
Фред
41'
ГОЛ! 2:0!
О. Игало
Пас отдал
Х. Мата
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Фернандеш
27'
23'
Красная карточка
С. Дели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
16
Федерико Рикка
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Ханс Ванакен
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
4-2-3-1
44
Ромеро
3
Байи
5
Магуайр
23
Шоу
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Мактоминей
8
Фернандеш
64
Мата
7
Джеймс
9
Игало
4-3-1-2
22
Миньоле
15
Дели
44
Мехеле
22
Мата
31
Коссуну
29
Де Куйпер
16
Рикка
23
Ритс
10
Тау
20
Ванакен
29
Окереке
7
Джеймс
19
Чон
19
Чон
7
Джеймс
8
Мактоминей
11
Гринвуд
11
Гринвуд
8
Мактоминей
8
Фернандеш
77
Лингард
77
Лингард
8
Фернандеш
23
Ритс
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
23
Ритс
10
Тау
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Тау
22
Мата
3
Митрович
3
Митрович
22
Мата
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брюгге
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
34
Этан Хорват
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брюгге
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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