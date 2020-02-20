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Расписание матчей
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Брюгге - Манчестер Юнайтед
Брюгге - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 февраля 2020
Брюгге
20.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Манчестер Юнайтед
15'
Э. Деннис
36'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Б. Мехеле
90'
+3
81'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. Далот
Замена
С. Схрайверс
️️️️
М. Де Куйпер
73'
71'
Замена
Фред
️️️️
А. Перейра
69'
Желтая карточка
А. Перейра
67'
Замена
О. Игало
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
П. Тау
62'
Желтая карточка
Х. Ванакен
54'
Замена
Р. Вормер
️️️️
Э. Баланта
47'
Желтая карточка
Э. Баланта
39'
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
ГОЛ! 1:0!
Э. Деннис
Пас отдал
С. Миньоле
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
3-1-4-1-1
22
Миньоле
15
Дели
44
Мехеле
31
Коссуну
3
Баланта
29
Де Куйпер
20
Ванакен
22
Мата
23
Ритс
10
Тау
17
Деннис
3-3-3-1
44
Ромеро
33
Уильямс
5
Магуайр
3
Линделеф
2
Далот
18
Матич
23
Шоу
64
Мата
8
Перейра
77
Лингард
9
Марсьяль
10
Тау
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
10
Тау
3
Баланта
25
Вормер
25
Вормер
3
Баланта
29
Де Куйпер
8
Схрайверс
8
Схрайверс
29
Де Куйпер
8
Перейра
7
Фред
7
Фред
8
Перейра
2
Далот
8
Фернандеш
8
Фернандеш
2
Далот
9
Марсьяль
9
Игало
9
Игало
9
Марсьяль
Остались в запасе
Брюгге
Манчестер Юнайтед
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Брюгге - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
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