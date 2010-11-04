Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Динамо Загреб
Брюгге - Динамо Загреб: обзор матча 04 ноября 2010
Брюгге
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Загреб
55'
Саммир
59'
И. Бишчан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Динамо Загреб
Замена
А. Адеми
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
Т. Барбарич
️️️️
А. Калельо
Замена
С. Щепович
️️️️
М. Камоццато
Замена
Этто
️️️️
Ш. Врсалько
Желтая карточка
М. Камоццато
ГОЛ! 0:2!
И. Бишчан
Пас отдал
Саммир
ГОЛ! 0:1!
Саммир
Замена
П. ван дер Хейден
️️️️
Ж. Диас
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Замена
М. Лестьенн
️️️️
В. Дальма
Желтая карточка
К. Герертс
12'
Желтая карточка
Л. Куфре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
13
Геерт де Влигер
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Карел Герертс
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
22
Игор Бишчан
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
15
Матиас Шаго
ЦП
19
Саммир
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
23
Йорн Вермеулен
ПЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Динамо Загреб
29
Марин Шкендер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
77
Педро Моралес
ЛП
45
Ариян Адеми
ЦП
3-2-2-2-1
13
де Влигер
4
Хофкенс
4
Донк
12
Симайс
15
Диас
17
Камоццато
11
Блондель
23
Герертс
14
Перишич
6
Дальма
19
Куемаха
3-2-4-1
25
Келава
25
Куфре
22
Бишчан
4
Тонел
24
Врсалько
3
Ибаньес
19
Саммир
14
Калельо
47
Бадель
15
Шаго
9
Бечирай
15
Диас
35
ван дер Хейден
35
ван дер Хейден
15
Диас
6
Дальма
17
Лестьенн
17
Лестьенн
6
Дальма
17
Камоццато
12
Щепович
12
Щепович
17
Камоццато
14
Калельо
16
Барбарич
16
Барбарич
14
Калельо
24
Врсалько
77
Этто
77
Этто
24
Врсалько
9
Бечирай
45
Адеми
45
Адеми
9
Бечирай
Остались в запасе
Брюгге
Динамо Загреб
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Йорн Вермеулен
ПЗ
Главный тренер
Адрие Костер
29
Марин Шкендер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
77
Педро Моралес
ЛП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
23
Йорн Вермеулен
ПЗ
Остались в запасе
29
Марин Шкендер
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
77
Педро Моралес
ЛП
Главный тренер
Адрие Костер
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Брюгге - Динамо Загреб
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Томас Айнваллер
(Тироль)
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Динамо Загреб
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+