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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Цинциннати - Сантос Лагуна
Цинциннати - Сантос Лагуна: обзор матча 10 августа 2024
Цинциннати
10.08.2024, суббота, 02:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Сантос Лагуна
11'
Л. Орельяно
5'
Э. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Сантос Лагуна
Пенальти не реализован!
A. Lopez
ГОЛ!
С. Сантос
6:5
ГОЛ!
Х. Масиас
5:5
ГОЛ!
П. Буха
5:4
ГОЛ!
S. Naveda
4:4
ГОЛ!
К. Бэйрд
4:3
ГОЛ!
S. Núñez
3:3
ГОЛ!
Л. Орельяно
3:2
ГОЛ!
Б. Амионе
2:2
ГОЛ!
К. Келси
2:1
ГОЛ!
Ф. Вильяльба
1:1
ГОЛ!
Л. Акоста
1:0
88'
Замена
E. Echeverría
️️️️
Э. Лосано
88'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
R. Sordo
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Йедлин
87'
Замена
К. Келси
️️️️
Y. Kubo
87'
73'
Замена
A. Lopez
️️️️
J. Carillo Rodriguez
73'
Замена
Х. Масиас
️️️️
F. Fagúndez
68'
Замена
I. Govea Solorzano
️️️️
А. Сантамария
Замена
С. Сантос
️️️️
Y. Asad
67'
Замена
Л. Акоста
️️️️
Х. Валенсуэла
58'
Пенальти не реализован!
Y. Kubo
36'
34'
Желтая карточка
А. Сантамария
22'
Желтая карточка
S. Núñez
ГОЛ! 1:1!
Л. Орельяно
Пас отдал
П. Буха
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лосано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
(К)
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
20
Павел Буха
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
10
Лука Орельяно
ПВ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Сантос Лагуна
1
Карлос Асеведо
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
4
Santiago Núñez
ЦЗ
24
Diego Medina
ЦЗ
26
Ramiro Sordo
ЦП
9
Franco Fagúndez
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
35
Santiago Naveda
ЦП
8
Salvador Mariscal
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Амбрис
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
25
Пол Уолтерс
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
34
London Aghedo
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Сантос Лагуна
186
David Sánchez
ВР
33
Hector Holguin
ВР
28
Jonathan Pérez
ЦЗ
17
Emmanuel Echeverría
ЦЗ
32
Владимир Лоронья
ПЗ
5
Aldo Lopez
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
3
I. Govea Solorzano
ЦФ
29
Tahiel Jiménez
ЦФ
19
Santiago Muñoz
ЦФ
21
Хосе Масиас
ЦФ
27
Luis Gutierrez
ЦФ
4-1-3-1-1
18
12
Робинсон
32
Мерфи
2
Йедлин
15
Авазим
5
Нвободо
20
Буха
27
22
Валенсуэла
10
Орельяно
7
4-5-1
1
Асеведо
4
Сантамария
4
24
2
Амионе
26
33
35
8
9
11
Лосано
22
Валенсуэла
32
Акоста
32
Акоста
22
Валенсуэла
2
Йедлин
21
Бэйрд
21
Бэйрд
2
Йедлин
7
19
Келси
19
Келси
7
27
19
Сантос
19
Сантос
27
11
Лосано
17
17
11
Лосано
33
5
5
33
26
21
Вильяльба
21
Вильяльба
26
4
Сантамария
3
3
4
Сантамария
9
21
Масиас
21
Масиас
9
Остались в запасе
Цинциннати
Сантос Лагуна
13
Evan Louro
ВР
25
Пол Уолтерс
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
34
London Aghedo
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
26
Malik Pinto
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
186
David Sánchez
ВР
33
Hector Holguin
ВР
28
Jonathan Pérez
ЦЗ
32
Владимир Лоронья
ПЗ
29
Tahiel Jiménez
ЦФ
19
Santiago Muñoz
ЦФ
27
Luis Gutierrez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Амбрис
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
25
Пол Уолтерс
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
34
London Aghedo
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
26
Malik Pinto
ЦП
Остались в запасе
186
David Sánchez
ВР
33
Hector Holguin
ВР
28
Jonathan Pérez
ЦЗ
32
Владимир Лоронья
ПЗ
29
Tahiel Jiménez
ЦФ
19
Santiago Muñoz
ЦФ
27
Luis Gutierrez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Игнасио Амбрис
Статистика матча Цинциннати - Сантос Лагуна
2
Всего ударов по воротам
1
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
1
4
Количество передач
85
78
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
0
1
Удары из пределов штрафной
0
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
1 : 0
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
1 : 0
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
Сантос Лагуна
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Сантос Лагуна
1 : 2
22.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атланте
0 : 2
07.11.2026
Сантос Лагуна
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Сантос Лагуна
1 : 0
02.11.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Тихуана
4 : 1
26.10.2026
Сантос Лагуна
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Сантос Лагуна
0 : 1
26.07.2026
Атлас
Информация о матче
Главный судья:
Victor Alfonso Caceres Hernandez, Mexico
Стадион:
ТКЛ Стэдиум
Новости команд
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Цинциннати
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