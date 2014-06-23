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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Чили
Нидерланды - Чили: обзор матча 23 июня 2014
Нидерланды
23.06.2014, понедельник, 20:00
Чемпионат мира, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Чили
77'
Л. Фер
90+2'
М. Депай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Чили
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
Пас отдал
А. Роббен
90'
+2
Замена
Т. Конголо
️️️️
Д. Кейт
89'
80'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Э. Варгас
ГОЛ! 1:0!
Л. Фер
Пас отдал
Д. Янмат
77'
Замена
Л. Фер
️️️️
У. Снейдер
76'
70'
Замена
Х. Вальдивия
️️️️
Ф. Сильва
Замена
М. Депай
️️️️
Д. Ленс
69'
Желтая карточка
Д. Блинд
64'
46'
Замена
Ж. Босежур
️️️️
Ф. Гутьеррес
25'
Желтая карточка
Ф. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ПАЗ
6
Найджел Де Йонг
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
0
Дирк Кейт
ЦФ
11
Арьен Роббен
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
7
Франсиско Сильва
ЛЗ
2
Эугенио Мена
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
14
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Чили
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Карлос Кармона
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-2-3-2
13
Силлессен
17
Блинд
6
де Врей
0
Влаар
6
Де Йонг
0
Янмат
10
Снейдер
7
Ленс
8
Вейналдум
11
Роббен
0
Кейт
3-3-2-2
1
Браво
7
Сильва
18
Хара
17
Медель
4
Исла
10
Диас
2
Мена
16
Гутьеррес
20
Арангис
10
Санчес
11
Варгас
0
Кейт
14
Конголо
14
Конголо
0
Кейт
10
Снейдер
18
Фер
18
Фер
10
Снейдер
7
Ленс
10
Депай
10
Депай
7
Ленс
16
Гутьеррес
15
Босежур
15
Босежур
16
Гутьеррес
7
Сильва
10
Вальдивия
10
Вальдивия
7
Сильва
11
Варгас
9
Пинилья
9
Пинилья
11
Варгас
Остались в запасе
Нидерланды
Чили
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Карлос Кармона
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
13
Тим Крул
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Карлос Кармона
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Нидерланды - Чили
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Нео Кимика Арена
Где смотреть матч:
"Первый канал" 19:50 (прямая)
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