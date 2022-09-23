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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Чили
Марокко - Чили: обзор матча 23 сентября 2022
Марокко
23.09.2022, пятница, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Марокко - Чили
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
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