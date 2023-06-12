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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чили - Куба
Чили - Куба: обзор матча 12 июня 2023
Чили
12.06.2023, понедельник, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Куба
13'
М. Нуньес
27'
Р. Эчеверрия
69'
М. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Чили - Куба
Замена
Д. Вальдес
️️️️
М. Нуньес
81'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
А. Аравена
72'
ГОЛ! 3:0!
М. Нуньес
Пас отдал
Х. Дельгадо
69'
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
Н. Мехсату
68'
Замена
Г. Медель
️️️️
У. Аларкон
68'
ГОЛ! 2:0!
Р. Эчеверрия
Пас отдал
М. Нуньес
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Нуньес
Пас отдал
В. Давила
13'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Чили - Куба
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
2 : 0
12.10.2025
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Общий этап
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
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Чили
Куба
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
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Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
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