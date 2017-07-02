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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Чили - Германия
Чили - Германия: обзор матча 02 июля 2017
Чили
02.07.2017, воскресенье, 21:00
Кубок конфедераций, Финал
0 : 1
Завершен
Германия
20'
Л. Штиндль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Чили - Германия
90'
+2
Желтая карточка
С. Руди
90'
+1
Замена
Н. Зюле
️️️️
Л. Горецка
Желтая карточка
К. Браво
90'
90'
Желтая карточка
Э. Джан
Замена
Э. Пуч
️️️️
Э. Варгас
81'
Замена
А. Сагаль
️️️️
Ч. Арангис
81'
79'
Замена
Э. Джан
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
Э. Варгас
75'
Желтая карточка
Г. Хара
65'
59'
Желтая карточка
Й. Киммих
Желтая карточка
А. Видаль
59'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
М. Диас
53'
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
15
Жан Босежур
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
20
Чарлес Арангис
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
(К)
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
19
Себастьян Руди
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Мартин Родригес
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
17
Леонардо Валенсия
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Керем Демирбай
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
15
Амин Юнес
АП
9
Сандро Вагнер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Браво
15
Босежур
18
Хара
17
Медель
4
Исла
10
Диас
8
Видаль
16
Эрнандес
20
Арангис
10
Санчес
11
Варгас
4-2-1-2-1
1
тер Стеген
2
Рюдигер
4
Гинтер
2
Мустафи
3
Хектор
6
Киммих
19
Руди
8
Горецка
13
Штиндль
7
Дракслер
11
Вернер
10
Диас
17
Валенсия
17
Валенсия
10
Диас
20
Арангис
22
Сагаль
22
Сагаль
20
Арангис
11
Варгас
21
Пуч
21
Пуч
11
Варгас
8
Горецка
15
Зюле
15
Зюле
8
Горецка
11
Вернер
23
Джан
23
Джан
11
Вернер
Остались в запасе
Чили
Германия
5
Пауло Диас
ЦЗ
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Мартин Родригес
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Керем Демирбай
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
15
Амин Юнес
АП
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
5
Пауло Диас
ЦЗ
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
15
Мартин Родригес
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Керем Демирбай
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
15
Амин Юнес
АП
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Чили - Германия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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