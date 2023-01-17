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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Бромвич - Честерфилд
Вест Бромвич - Честерфилд: обзор матча 17 января 2023
Вест Бромвич
17.01.2023, вторник, 23:00
Англия. Кубок, 3 раунд
4 : 0
Завершен
Честерфилд
23'
Д. Свифт
49'
Т. Рогич
54'
Д. Ливермор
90+1'
Й. Малкольм
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Честерфилд
Желтая карточка
С. Аджайи
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
A. Dobra
ГОЛ! 4:0!
Й. Малкольм
Пас отдал
К. Таунсенд
90'
+1
78'
Замена
B. Horton
️️️️
B. Clements
Замена
Д. Моламби
️️️️
Т. Рогич
76'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
Г. Диангана
76'
68'
Желтая карточка
О. Бэнкс
65'
Замена
T. Akinola
️️️️
М. Джонс
65'
Замена
О. Бэнкс
️️️️
К. Тшиманга
Замена
Й. Малкольм
️️️️
R. Cleary
61'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Свифт
56'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ливермор
Пас отдал
Д. Свифт
54'
ГОЛ! 2:0!
Т. Рогич
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Свифт
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Честерфилд
33
Lucas Covolan
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
5
Jamie Grimes
ЦЗ
18
Bailey Clements
ЦЗ
17
Jeff King
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
19
Akwasi Asante
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
35
Майк Джонс
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
18
Йован Малкольм
ЦФ
Честерфилд
34
Ross Fitzsimons
ВР
3
Branden Horton
ЦЗ
2
Ryheem Sheckleford
ЦЗ
16
Tim Akinola
ЦП
6
Эшли Палмер
ЦФ
28
Олли Бэнкс
ЦФ
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
3-3-2-1
27
Баттон
19
6
Эндрюс
6
Аджайи
3
Рич
8
Ливермор
16
Келли
8
Свифт
19
Диангана
7
Рогич
3-2-5
33
12
5
18
17
44
19
35
Джонс
7
17
20
Тшиманга
19
Диангана
17
Уоллес
17
Уоллес
19
Диангана
7
Рогич
8
Моламби
8
Моламби
7
Рогич
8
Свифт
25
Филлипс
25
Филлипс
8
Свифт
19
18
Малкольм
18
Малкольм
19
18
3
3
18
35
Джонс
16
16
35
Джонс
20
Тшиманга
28
Бэнкс
28
Бэнкс
20
Тшиманга
Остались в запасе
Вест Бромвич
Честерфилд
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
34
Ross Fitzsimons
ВР
2
Ryheem Sheckleford
ЦЗ
6
Эшли Палмер
ЦФ
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Остались в запасе
34
Ross Fitzsimons
ВР
2
Ryheem Sheckleford
ЦЗ
6
Эшли Палмер
ЦФ
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Джеймс Роу
Статистика матча Вест Бромвич - Честерфилд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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