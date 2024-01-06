Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Уотфорд - Честерфилд
Уотфорд - Честерфилд: обзор матча 06 января 2024
Уотфорд
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Честерфилд
76'
М. Райович
90+5'
Т. Деле-Баширу
28'
J. Quigley
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Честерфилд
ГОЛ! 2:1!
Т. Деле-Баширу
Пас отдал
J. Cabezas
90'
+5
84'
Замена
М. Джонс
️️️️
D. Oldaker
81'
Желтая карточка
R. Boot
ГОЛ! 1:1!
М. Райович
Пас отдал
Я. Асприлья
76'
74'
Замена
R. Colclough
️️️️
A. Dobra
73'
Замена
У. Григг
️️️️
J. Quigley
Замена
J. Cabezas
️️️️
Р. Хили
70'
Замена
М. Райович
️️️️
М. Мартинс
70'
Замена
И. Луза
️️️️
Г. Чакветадзе
69'
64'
Замена
M. Jacobs
️️️️
О. Бэнкс
52'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
Замена
Р. Эндрюс
️️️️
И. Коне
46'
45'
+1
Желтая карточка
О. Бэнкс
Желтая карточка
У. Худт
45'
+1
Желтая карточка
И. Коне
38'
28'
ГОЛ! 0:1!
J. Quigley
Пас отдал
R. Sheckleford
26'
Желтая карточка
J. Quigley
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
6
Эшли Палмер
ЦЗ
2
Ryheem Sheckleford
ЦЗ
3
Branden Horton
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
44
Darren Oldaker
ЦП
17
Armando Dobra
ЦФ
9
Joe Quigley
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
28
Олли Бэнкс
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Уотфорд
1
Myles Roberts
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
43
Джек Гривз
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Честерфилд
30
Гарри Тайрер
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
17
M. Jacobs
ЦП
17
Jeff King
ЦП
35
Майк Джонс
ЦП
40
Connor Cook
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
11
Ryan Colclough
ЦФ
3-1-3-2-1
26
Бахман
3
Моррис
29
Худт
22
Сьерральта
8
Ливермор
20
Деле-Баширу
8
Коне
30
Чакветадзе
11
Мартинс
22
Асприлья
9
Хили
3-2-1-4
23
3
4
Нэйлор
3
6
Палмер
2
44
28
Бэнкс
7
9
17
8
Коне
2
Эндрюс
2
Эндрюс
8
Коне
30
Чакветадзе
26
Луза
26
Луза
30
Чакветадзе
11
Мартинс
9
Райович
9
Райович
11
Мартинс
9
Хили
7
7
9
Хили
28
Бэнкс
17
17
28
Бэнкс
44
35
Джонс
35
Джонс
44
9
28
Григг
28
Григг
9
17
11
11
17
Остались в запасе
Уотфорд
Честерфилд
1
Myles Roberts
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
43
Джек Гривз
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
30
Гарри Тайрер
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
17
Jeff King
ЦП
40
Connor Cook
ЦП
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Остались в запасе
1
Myles Roberts
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
43
Джек Гривз
ЦФ
Остались в запасе
30
Гарри Тайрер
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
17
Jeff King
ЦП
40
Connor Cook
ЦП
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Джеймс Роу
Статистика матча Уотфорд - Честерфилд
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Новости команд
Все
Уотфорд
Честерфилд
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+