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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Хартлпул Юнайтед - Честерфилд
Хартлпул Юнайтед - Честерфилд: обзор матча 16 декабря 2023
Хартлпул Юнайтед
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Национальная лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Честерфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Хартлпул Юнайтед - Честерфилд
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
25.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 18 тур
Гейтсхед
1 : 2
21.11.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Файлд
3 : 1
27.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
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Честерфилд
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
2022.02.06 00:10
3
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
2022.02.06 00:10
3
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
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