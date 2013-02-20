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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Мордовия - Черноморец
Мордовия - Черноморец: обзор матча 20 февраля 2013
Мордовия
20.02.2013, среда, 19:10
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Черноморец
58'
Д. Оприца
86'
Д. Волаш
63'
С. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мордовия - Черноморец
ГОЛ! 2:1!
Д. Волаш
86'
Желтая карточка
Ю. Кулешов
77'
Замена
Д. Волаш
️️️️
Р. Мухаметшин
76'
70'
Замена
Е. Паст
️️️️
Д. Безотосный
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Риера
Замена
А. Суворов
️️️️
А. Бобер
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Оприца
58'
52'
Замена
А. Диденко
️️️️
Э. Бакай
52'
Замена
А. Старгородский
️️️️
И. Бобко
46'
Замена
П. Кутас
️️️️
А. Минейро
Замена
Д. Оприца
️️️️
К. Панченко
46'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
В. Божович
46'
Замена
Ю. Кулешов
️️️️
Т. Дуймович
46'
36'
Замена
М. Шацких
️️️️
Л. Матос
21'
Замена
Э. Бакай
️️️️
Ф. Джа Джедже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Мордовия
32
Даниэл Оприца
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
17
Далибор Волаш
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
19
Элис Бакай
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-4-2
1
Юрченко
12
Божович
35
Хубутия
40
Перендиа
24
Шитов
9
Мухаметшин
20
Алдонин
19
Дуймович
8
Бобер
8
Панченко
23
Мухаметшин
3-2-1-3-1
22
Безотосный
3
Лео Матос
2
Ковальчук
14
Фонтанелло
22
Зубейко
70
Минейро
89
Политыло
21
Бобко
9
Джа Джедже
99
Риера
31
Бурдужан
23
Мухаметшин
17
Волаш
17
Волаш
23
Мухаметшин
8
Панченко
32
Оприца
32
Оприца
8
Панченко
12
Божович
10
Кузнецов
10
Кузнецов
12
Божович
19
Дуймович
40
Кулешов
40
Кулешов
19
Дуймович
8
Бобер
16
Суворов
16
Суворов
8
Бобер
22
Безотосный
44
Паст
44
Паст
22
Безотосный
70
Минейро
77
Кутас
77
Кутас
70
Минейро
3
Лео Матос
16
Шацких
16
Шацких
3
Лео Матос
21
Бобко
11
Старгородский
11
Старгородский
21
Бобко
9
Джа Джедже
19
Бакай
19
Бакай
9
Джа Джедже
Бакай
9
Диденко
9
Диденко
Бакай
Остались в запасе
Мордовия
Черноморец
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Мордовия - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Пенджай Хюрман
(Анталия)
Стадион:
Мордовия Арена
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