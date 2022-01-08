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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Честерфилд
Челси - Честерфилд: обзор матча 08 января 2022
Челси
08.01.2022, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
5 : 1
Завершен
Честерфилд
6'
Т. Вернер
18'
К. Хадсон-Одои
20'
Р. Лукаку
39'
А. Кристенсен
55'
Х. Зиеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Честерфилд
Замена
Р. Баркли
️️️️
К. Хадсон-Одои
66'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
А. Кристенсен
59'
Замена
Х. Вейл
️️️️
К. Пулишич
58'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Х. Зиеш
55'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
46'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Р. Лукаку
46'
ГОЛ! 4:0!
А. Кристенсен
39'
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Холл
20'
ГОЛ! 2:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
К. Пулишич
18'
Желтая карточка
С. Ньигес
8'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Челси - Честерфилд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Челси
Честерфилд
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23 ноября
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
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Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
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