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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Чарльтон
Порт Вейл - Чарльтон: обзор матча 06 января 2024
Порт Вейл
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 27 тур
3 : 3
Завершен
Чарльтон
45'
И. Числетт (П)
63'
У. Икпеазу
90+2'
Г. Мэсси
27'
К. Блэкетт-Тэйлор
59'
D. Kanu
83'
T. Campbell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Чарльтон
90'
+6
Желтая карточка
Т. Томас
Желтая карточка
Н. Смит
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Г. Мэсси
Пас отдал
И. Числетт
90'
+2
87'
Желтая карточка
Л. Уотсон
Замена
Р. Уолтерс
️️️️
Т. Санг
85'
83'
ГОЛ! 2:3!
T. Campbell
Пас отдал
Т. Томас
Замена
Б. Дипепа
️️️️
J. Wilson
76'
74'
Желтая карточка
G. Dobson
70'
Замена
Т. Томас
️️️️
А. Эдун
ГОЛ! 2:2!
У. Икпеазу
Пас отдал
Н. Смит
63'
59'
ГОЛ! 1:2!
D. Kanu
Пас отдал
А. Эдун
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Числетт
45'
Замена
А. Яковитти
️️️️
Д. Дебра
38'
32'
Желтая карточка
L. Jones
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Блэкетт-Тэйлор
Пас отдал
Л. Уотсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
5
Натан Смит
(К)
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Том Санг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
23
Итан Числетт
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
11
James Wilson
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
15
George Dobson
(К)
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
9
Daniel Kanu
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
38
Рис Уолтерс
ЦП
21
Райан Лофт
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
24
H. Rylah
ЦП
26
Скотт Фрейзер
АП
45
Patrick Casey
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Рипли
15
Дебра
5
Смит
16
Лоу
10
Санг
7
Девайн
8
Грант
23
Числетт
19
Мэсси
9
Икпеазу
11
3-2-3-1-1
13
Мэйнард-Брюэр
6
Гектор
5
14
Эдун
27
Уотсон
7
8
Уотсон
15
17
33
Блэкетт-Тэйлор
9
15
Дебра
4
Яковитти
4
Яковитти
15
Дебра
10
Санг
38
Уолтерс
38
Уолтерс
10
Санг
11
12
Дипепа
12
Дипепа
11
14
Эдун
4
Томас
4
Томас
14
Эдун
Остались в запасе
Порт Вейл
Чарльтон
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
21
Райан Лофт
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
24
H. Rylah
ЦП
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
26
Скотт Фрейзер
АП
45
Patrick Casey
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
21
Райан Лофт
ЦФ
Остались в запасе
24
H. Rylah
ЦП
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
26
Скотт Фрейзер
АП
45
Patrick Casey
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Порт Вейл - Чарльтон
1
4
Всего ударов по воротам
29
7
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
12
4
Нарушения
8
12
Офсайды
3
2
Количество передач
350
477
Сейвы
2
9
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
13
2
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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