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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Серкль Брюгге - Килмарнок
Серкль Брюгге - Килмарнок: обзор матча 01 августа 2024
Серкль Брюгге
01.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Килмарнок
21'
Т. Сомерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Килмарнок
Желтая карточка
L. Agyekum
90'
+7
Замена
L. Agyekum
️️️️
Х. ван дер Брюгген
90'
+3
90'
+1
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Р. Дис
Замена
С. Мянго
️️️️
Ф. Назинью
87'
Замена
Б. Попович
️️️️
К. Олаигбе
86'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
К. Данке
79'
Замена
Бруниньо
️️️️
A. Ouattara
79'
74'
Замена
F. Murray
️️️️
Д. Армстронг
74'
Замена
Л. Полворт
️️️️
Р. МакКензи
69'
Желтая карточка
К. Вассел
Пенальти не реализован!
К. Данке
52'
49'
Желтая карточка
С. Финдлей
46'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Д. Райт
ГОЛ! 1:0!
Т. Сомерс
Пас отдал
A. Ouattara
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
17
Абу Франсис
АП
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Килмарнок
1
Robby McCrorie
ВР
6
Робби Дис
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
26
Джо Райт
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
8
Брэд Лайонс
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
77
Lawrence Agyekum
ЦП
19
Бруниньо
АП
27
Алан Минда
ПВ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
22
Alama Bayo
ЦФ
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
31
Лайам Полворт
ЦП
26
Ben Brannan
ЦП
25
Ethan Brown
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
27
Kian Leslie
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
3-1-1-3-3
20
Назинью
2
Даланд
5
Равик
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
11
Олаигбе
17
Франсис
24
Сомерс
9
Данке
17
7
4-1-1-1-3
1
17
Финдлей
26
Райт
23
Майо
6
Дис
4
Доннелли
8
Лайонс
77
Армстронг
7
МакКензи
9
Вассел
23
Уоткинс
20
Назинью
13
Мянго
13
Мянго
20
Назинью
11
Олаигбе
5
Попович
5
Попович
11
Олаигбе
28
ван дер Брюгген
77
77
28
ван дер Брюгген
7
19
Бруниньо
19
Бруниньо
7
9
Данке
9
Аугусто
9
Аугусто
9
Данке
7
МакКензи
31
Полворт
31
Полворт
7
МакКензи
77
Армстронг
7
7
77
Армстронг
26
Райт
10
Кеннеди
10
Кеннеди
26
Райт
6
Дис
19
Андерсон
19
Андерсон
6
Дис
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Килмарнок
26
Максим Делань
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
27
Алан Минда
ПВ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
22
Alama Bayo
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
27
Kian Leslie
ЦФ
13
Киран О'Хара
ВР
26
Ben Brannan
ЦП
25
Ethan Brown
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
9
Bobby Wales
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
94
Tiemen De Bel
ВР
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
27
Алан Минда
ПВ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
22
Alama Bayo
ЦФ
Остались в запасе
27
Kian Leslie
ЦФ
13
Киран О'Хара
ВР
26
Ben Brannan
ЦП
25
Ethan Brown
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
9
Bobby Wales
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Серкль Брюгге - Килмарнок
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
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