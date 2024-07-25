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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Килмарнок - Серкль Брюгге
Килмарнок - Серкль Брюгге: обзор матча 25 июля 2024
Килмарнок
25.07.2024, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
70'
Д. Уотсон
55'
К. Олаигбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Серкль Брюгге
89'
Замена
Бруниньо
️️️️
К. Данке
85'
Желтая карточка
Т. Сомерс
Замена
Л. Полворт
️️️️
Д. Уотсон
77'
Замена
F. Murray
️️️️
М. Кеннеди
77'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Д. Армстронг
77'
76'
Замена
С. Мянго
️️️️
Ф. Назинью
76'
Замена
L. Agyekum
️️️️
К. Олаигбе
ГОЛ! 1:1!
Д. Уотсон
Пас отдал
К. Вассел
70'
67'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
A. Ouattara
Желтая карточка
Б. Лайонс
66'
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Олаигбе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
26
Джо Райт
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
6
Робби Дис
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
8
Брэд Лайонс
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Килмарнок
13
Киран О'Хара
ВР
18
Aiden Glavin
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
38
A. Traynor
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
77
Lawrence Agyekum
ЦП
19
Бруниньо
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Райт
6
Дис
23
Майо
17
Финдлей
4
Доннелли
8
Лайонс
10
Кеннеди
12
Уотсон
77
Армстронг
9
Вассел
3-1-1-3-3
5
Равик
2
Даланд
20
Назинью
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
11
Олаигбе
17
Франсис
24
Сомерс
7
9
Данке
17
10
Кеннеди
7
7
10
Кеннеди
12
Уотсон
31
Полворт
31
Полворт
12
Уотсон
77
Армстронг
19
Андерсон
19
Андерсон
77
Армстронг
20
Назинью
13
Мянго
13
Мянго
20
Назинью
11
Олаигбе
77
77
11
Олаигбе
9
Данке
19
Бруниньо
19
Бруниньо
9
Данке
7
9
Аугусто
9
Аугусто
7
Остались в запасе
Килмарнок
Серкль Брюгге
13
Киран О'Хара
ВР
18
Aiden Glavin
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
38
A. Traynor
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
26
Максим Делань
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
13
Киран О'Хара
ВР
18
Aiden Glavin
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
38
A. Traynor
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Килмарнок - Серкль Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
1 : 4
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Martin Dohal, Slovakia
Стадион:
Rugby Park, Kilmarnock
Новости команд
Все
Килмарнок
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2
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1
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
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