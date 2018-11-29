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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Селтик
Русенборг - Селтик: обзор матча 29 ноября 2018
Русенборг
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Селтик
42'
С. Синклейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Селтик
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Синклейр
Пас отдал
Д. Форрест
Желтая карточка
А. Конрадсен
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
17
Джонатан Леви
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Скотт Браун
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
3-2-3-2
1
Хансен
6
Хеденстад
3
Ховланд
4
Региниуссен
24
Мелинг
16
Трондсен
11
де Ланлай
16
Конрадсен
31
Йенсен
28
Адегбенро
32
Бендтнер
4-2-3-1
1
Гордон
32
Бенкович
23
Лустиг
28
Боята
63
Тирни
7
Синклейр
42
МакГрегор
49
Форрест
10
Кристи
7
Рогич
29
Эдуард
Остались в запасе
Русенборг
Селтик
1
Арилд Остбю
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
17
Джонатан Леви
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Скотт Браун
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
17
Джонатан Леви
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Скотт Браун
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Русенборг - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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