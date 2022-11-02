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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Селтик
Реал - Селтик: обзор матча 02 ноября 2022
Реал
02.11.2022, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
5 : 1
Завершен
Селтик
6'
Л. Модрич (П)
21'
Родриго (П)
51'
М. Асенсио
61'
Винисиус
71'
Ф. Вальверде
84'
Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Селтик
84'
ГОЛ! 5:1!
Жота
82'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Р. Хатате
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Э. Милитао
73'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Л. Васкес
71'
Замена
Начо
️️️️
Д. Алаба
66'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
66'
64'
Замена
Жота
️️️️
Л. Абада
64'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Д. Маэда
64'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
А. Муй
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
64'
Замена
К. Бензема
️️️️
Винисиус
64'
63'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
ГОЛ! 4:0!
Винисиус
Пас отдал
Ф. Вальверде
61'
ГОЛ! 3:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Д. Карвахаль
51'
48'
Желтая карточка
К. Фурухаси
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Родриго
21'
20'
Желтая карточка
М. О'Райли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Модрич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
13
Аарон Муй
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Жота
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
4-3-3
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
26
Карвахаль
8
Кроос
8
Вальверде
14
Модрич
7
Винисиус
10
Асенсио
11
Родриго
4-3-2-1
1
Харт
18
Юранович
15
Старфельт
4
Йенц
32
Тэйлор
13
Муй
5
Хатате
33
О'Райли
11
Абада
7
Фурухаси
38
Маэда
5
Алаба
6
Начо
6
Начо
5
Алаба
3
Милитао
24
Вальехо
24
Вальехо
3
Милитао
14
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
14
Модрич
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
7
Винисиус
9
Бензема
9
Бензема
7
Винисиус
38
Маэда
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
38
Маэда
5
Хатате
28
Абильдгор
28
Абильдгор
5
Хатате
13
Муй
14
Тернбулл
14
Тернбулл
13
Муй
11
Абада
7
Жота
7
Жота
11
Абада
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
Остались в запасе
Реал
Селтик
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Реал - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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Реал
Селтик
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Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
16:48
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10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
1
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