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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Селтик
Милан - Селтик: обзор матча 03 декабря 2020
Милан
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 5 тур
4 : 2
Завершен
Селтик
24'
Х. Чалханоглу
26'
С. Кастильехо
50'
Й. Хеуге
82'
Б. Диас
7'
Т. Рогич
14'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Селтик
86'
Замена
П. Климала
️️️️
Р. Кристи
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Ребич
83'
ГОЛ! 4:2!
Б. Диас
Пас отдал
Й. Хеуге
82'
78'
Замена
И. Соро
️️️️
С. Браун
75'
Желтая карточка
С. Браун
67'
Желтая карточка
Т. Рогич
67'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Т. Рогич
Замена
Б. Диас
️️️️
Х. Чалханоглу
61'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Ф. Кессье
61'
ГОЛ! 3:2!
Й. Хеуге
50'
Замена
С. Тонали
️️️️
Р. Крунич
46'
ГОЛ! 2:2!
С. Кастильехо
26'
ГОЛ! 1:2!
Х. Чалханоглу
24'
23'
Желтая карточка
Р. Кристи
14'
ГОЛ! 0:2!
О. Эдуард
Пас отдал
Р. Кристи
Замена
А. Романьоли
️️️️
С. Кьер
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рогич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Селтик
23
Конор Азар
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
46
Габбиа
2
Далот
20
Чалханоглу
33
Крунич
19
Кессье
10
Хеуге
9
Ребич
70
Кастильехо
4-1-2-2-1
1
Баркас
30
Фримпонг
44
Эльхамед
20
Айер
93
Лаксальт
55
Биттон
42
МакГрегор
8
Браун
10
Кристи
7
Рогич
29
Эдуард
9
Ребич
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Ребич
24
Кьер
26
Романьоли
26
Романьоли
24
Кьер
33
Крунич
16
Тонали
16
Тонали
33
Крунич
19
Кессье
10
Беннасер
10
Беннасер
19
Кессье
20
Чалханоглу
21
Диас
21
Диас
20
Чалханоглу
8
Браун
19
Соро
19
Соро
8
Браун
10
Кристи
9
Климала
9
Климала
10
Кристи
7
Рогич
10
Нтчам
10
Нтчам
7
Рогич
Остались в запасе
Милан
Селтик
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
23
Конор Азар
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
19
Скотт Бэйн
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
19
Скотт Бэйн
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Милан - Селтик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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