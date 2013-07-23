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Селтик - Клифтонвилл
Селтик - Клифтонвилл: обзор матча 23 июля 2013
Селтик
23.07.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Клифтонвилл
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Личные встречи
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Статистика матча Селтик - Клифтонвилл
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Матчи команд
Селтик
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Селтик
- : -
21.11.2026
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1 : 0
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3 : 2
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01.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Клифтонвилл
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Клифтонвилл
- : -
20.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Лимавади Юнайтед
2 : 1
13.11.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Клифтонвилл
7 : 1
31.10.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Данганнон Свифтс
1 : 3
24.10.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Клифтонвилл
1 : 2
17.10.2026
Портадаун
Информация о матче
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