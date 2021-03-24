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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Чехия (мол) - Италия (мол)
Чехия (мол) - Италия (мол): обзор матча 24 марта 2021
Чехия (мол)
24.03.2021, среда, 20:00
Молодежный чемпионат Европы, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Италия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чехия (мол) - Италия (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Словения (мол)
0 : 2
18.06.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Чехия (мол)
1 : 3
12.06.2025
Англия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
2 : 2
21.03.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
2 : 0
30.03.2021
Чехия (мол)
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Словакия (мол)
0 : 1
14.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Италия (мол)
1 : 1
24.03.2025
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