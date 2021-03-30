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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Испания (мол) - Чехия (мол)
Испания (мол) - Чехия (мол): обзор матча 30 марта 2021
Испания (мол)
30.03.2021, вторник, 22:00
Молодежный чемпионат Европы, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Чехия (мол)
69'
Д. Гомес
78'
Д. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания (мол) - Чехия (мол)
90'
+2
Замена
Д. Яношек
️️️️
П. Буха
84'
Замена
P. Zitny
️️️️
П. Шулц
Замена
Р. Пуч
️️️️
М. Гарсия
82'
Замена
Й. Пино
️️️️
А. Барренечеа
82'
ГОЛ! 2:0!
Д. Гомес
Пас отдал
М. Гарсия
78'
75'
Желтая карточка
О. Лингр
75'
Замена
О. Шашинка
️️️️
О. Лингр
75'
Замена
Т. Острак
️️️️
А. Ваничек
74'
Желтая карточка
М. Халуш
Замена
А. Посо
️️️️
Г. Вильяр
73'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Х. Пуадо
73'
72'
Желтая карточка
Л. Крейчи
ГОЛ! 1:0!
Д. Гомес
Пас отдал
А. Барренечеа
69'
Замена
Д. Гомес
️️️️
А. Руис
65'
Желтая карточка
А. Барренечеа
59'
18'
Желтая карточка
А. Ваничек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания (мол)
0
Альваро Фернандес
ВР
0
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Хорхе Куэнка
ЦЗ
0
Пипа
ПЗ
18
Хави Пуадо
ЛВ
26
Андер Барренечеа
ЛВ
15
Уго Гильямон
ОП
0
Хон Монкайола
ЦП
10
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Ману Гарсия
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Чехия (мол)
23
Мартин Йедличка
ВР
0
Матей Халуш
ЦЗ
0
Михал Фукала
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
0
Филип Гавелка
ЦП
17
Павел Буха
ЦП
7
Павел Шулц
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
0
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Испания (мол)
0
Алекс Домингес
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Алехандро Посо
ПЗ
0
Рики Пуч
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Браим Диас
АП
11
Йереми Пино
ПВ
0
Дани Гомес
ЦФ
Чехия (мол)
14
Мартин Витик
ЦЗ
0
Денис Гранечны
ЦЗ
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
0
Либор Холик
ПЗ
0
Доминик Яношек
ЦП
0
P. Zitny
ЦП
0
Михал Кохут
ЦП
0
Томаш Острак
АП
0
M. Trmal
ЦФ
0
Ондржей Шашинка
ЦФ
0
Вацлав Дрчал
ЦФ
3-1-2-3-1
0
Фернандес
0
Педроса
5
Куэнка
0
Пипа
15
Гильямон
0
Монкайола
10
Вильяр
26
Барренечеа
14
Гарсия
18
Пуадо
9
Руис
2-5-2-1
23
Йедличка
0
Халуш
0
Фукала
0
Гавелка
7
Шулц
9
Карабец
20
Лингр
17
Буха
7
Крейчи
8
Садилек
0
Ваничек
10
Вильяр
15
Посо
15
Посо
10
Вильяр
14
Гарсия
0
Пуч
0
Пуч
14
Гарсия
18
Пуадо
8
Бельтран
8
Бельтран
18
Пуадо
26
Барренечеа
11
Пино
11
Пино
26
Барренечеа
9
Руис
0
Гомес
0
Гомес
9
Руис
0
Ваничек
0
Острак
0
Острак
0
Ваничек
17
Буха
0
Яношек
0
Яношек
17
Буха
7
Шулц
0
0
7
Шулц
20
Лингр
0
Шашинка
0
Шашинка
20
Лингр
Остались в запасе
Испания (мол)
Чехия (мол)
0
Алекс Домингес
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Браим Диас
АП
14
Мартин Витик
ЦЗ
0
Либор Холик
ПЗ
0
Денис Гранечны
ЦЗ
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
0
Михал Кохут
ЦП
0
M. Trmal
ЦФ
0
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Остались в запасе
0
Алекс Домингес
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Браим Диас
АП
Остались в запасе
14
Мартин Витик
ЦЗ
0
Либор Холик
ПЗ
0
Денис Гранечны
ЦЗ
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
0
Михал Кохут
ЦП
0
M. Trmal
ЦФ
0
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Карел Крейчи
Статистика матча Испания (мол) - Чехия (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Словения (мол)
0 : 2
18.06.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Чехия (мол)
1 : 3
12.06.2025
Англия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
2 : 2
21.03.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
2 : 0
30.03.2021
Чехия (мол)
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