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Кардифф - Тоттенхэм
Кардифф - Тоттенхэм: обзор матча 01 января 2019
Кардифф
01.01.2019, вторник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
3'
Г. Кейн
12'
К. Эриксен
26'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Тоттенхэм
Желтая карточка
С. Бамба
53'
26'
ГОЛ! 0:3!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
12'
ГОЛ! 0:2!
К. Эриксен
Пас отдал
Х. Сон
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Этеридж
23
Моррисон
13
Патерсон
5
Экюэль-Манга
8
Каннингэм
14
Бамба
5
Гуннарссон
6
Камараса
31
Артер
14
Рид
23
Мерфи
4-2-3-1
1
Льорис
2
Триппьер
6
Санчес
23
Алдервейрелд
3
Роуз
4
Уинкс
17
Сиссоко
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Кардифф
Тоттенхэм
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Кардифф - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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