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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Кардифф
Ньюкасл - Кардифф: обзор матча 19 января 2019
Ньюкасл
19.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Кардифф
24'
Ф. Шер
63'
Ф. Шер
90+3'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Кардифф
ГОЛ! 3:0!
А. Перес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Ф. Шер
Пас отдал
Д. Ласселлс
63'
46'
Желтая карточка
В. Камараса
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шер
Пас отдал
А. Хэйден
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
5
Шер
24
Лежен
24
Ласселлс
30
Ритчи
2
Йедлин
8
Лонгстафф
14
Хэйден
30
Атсу
23
Рондон
22
Перес
3-2-4-1
13
Этеридж
14
Бамба
12
Беннетт
13
Патерсон
21
Пелтье
5
Экюэль-Манга
32
Роллс
6
Камараса
30
Хойлетт
11
Мендес-Лэйнг
14
Ниасс
Остались в запасе
Ньюкасл
Кардифф
28
Фредди Вудман
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Ньюкасл - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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