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Расписание матчей
Англия. Кубок
Маклсфилд Таун - Кардифф
Маклсфилд Таун - Кардифф: обзор матча 05 января 2013
Маклсфилд Таун
05.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Маклсфилд Таун - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун
0 : 0
10.09.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги
Блэкпул
0 : 0
13.08.2019
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вест Хэм
8 : 0
26.09.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Уолсолл
3 : 3
28.08.2018
Маклсфилд Таун
Англия. Кубок, 3 раунд
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
14.01.2014
Маклсфилд Таун
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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Маклсфилд Таун
Кардифф
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