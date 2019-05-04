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Кардифф - Кристал Пэлас
Кардифф - Кристал Пэлас: обзор матча 04 мая 2019
Кардифф
04.05.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
31'
М. Келли (АГ)
90'
Б. Рид
28'
В. Заа
39'
М. Батшуайи
70'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Кристал Пэлас
ГОЛ! 2:3!
Б. Рид
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
90'
70'
ГОЛ! 1:3!
Э. Таунсенд
Пас отдал
Д. МакАртур
39'
ГОЛ! 1:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
Ж. Айю
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Келли
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
В. Заа
Пас отдал
Э. Таунсенд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-3-1-2
13
Этеридж
21
Пелтье
5
Экюэль-Манга
12
Беннетт
23
Моррисон
6
Камараса
5
Гуннарссон
11
Мендес-Лэйнг
14
Рид
25
Уорд
23
Мерфи
4-2-2-2
13
Гуаита
29
Ван-Биссака
16
Келли
24
Данн
25
Уорд
11
МакАртур
19
Миливойевич
25
Таунсенд
10
Заа
44
Батшуайи
10
Айю
Остались в запасе
Кардифф
Кристал Пэлас
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Кардифф - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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