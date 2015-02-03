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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Кембридж Юнайтед
Манчестер Юнайтед - Кембридж Юнайтед: обзор матча 03 февраля 2015
Манчестер Юнайтед
03.02.2015, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 4 раунд
3 : 0
Завершен
Кембридж Юнайтед
25'
Х. Мата
32'
М. Рохо
73'
Д. Уилсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Кембридж Юнайтед
86'
Замена
И. Миллер
️️️️
М. Нельсон
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Рохо
81'
ГОЛ! 3:0!
Д. Уилсон
Пас отдал
А. Эррера
73'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Ди Мария
71'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Р. ван Перси
67'
61'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Р. Симпсон
50'
Замена
Д. Моррисси
️️️️
Л. Чедвик
ГОЛ! 2:0!
М. Рохо
Пас отдал
Р. ван Перси
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
М. Феллайни
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ОП
64
Хуан Мата
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Кембридж Юнайтед
1
Крис Данн
ВР
3
Грег Тейлор
ЛЗ
4
Джош Коулсон
ЦЗ
18
Майкл Нельсон
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ПЗ
22
Люк Чедвик
ЛП
15
Робби Симпсон
ОП
8
Томас Чампион
ОП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Райан Дональдсон
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Кембридж Юнайтед
1
Уилл Норрис
ВР
6
Иан Миллер
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
27
Бобби-Джо Тэйлор
ЦП
23
Джиройд Моррисси
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
35
Эванс
5
Рохо
25
Феллайни
17
МакНэйр
64
Мата
11
Ди Мария
32
ван Перси
32
Руни
4-2-3-1
1
Данн
2
Тейт
4
Коулсон
18
Нельсон
3
Тейлор
15
Симпсон
8
Чампион
7
Дональдсон
8
Макгихан
22
Чедвик
19
Эллиотт
5
Рохо
15
Янг
15
Янг
5
Рохо
11
Ди Мария
21
Эррера
21
Эррера
11
Ди Мария
32
ван Перси
21
Уилсон
21
Уилсон
32
ван Перси
22
Чедвик
23
Моррисси
23
Моррисси
22
Чедвик
18
Нельсон
6
Миллер
6
Миллер
18
Нельсон
15
Симпсон
11
Кайкай
11
Кайкай
15
Симпсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кембридж Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
27
Бобби-Джо Тэйлор
ЦП
1
Уилл Норрис
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
27
Бобби-Джо Тэйлор
ЦП
1
Уилл Норрис
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кембридж Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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