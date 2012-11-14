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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд - Бутан
Таиланд - Бутан: обзор матча 14 ноября 2012
Таиланд
14.11.2012, среда, 15:05
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Бутан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Таиланд - Бутан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
4 : 1
08.06.2026
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
4 : 0
04.06.2026
Бутан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Бутан
2 : 1
31.03.2026
Бруней
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Йемен
7 : 1
18.11.2025
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 0
13.11.2025
Бутан
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