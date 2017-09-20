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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Бертон Альбион
Манчестер Юнайтед - Бертон Альбион: обзор матча 20 сентября 2017
Манчестер Юнайтед
20.09.2017, среда, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Бертон Альбион
5'
М. Рэшфорд
17'
М. Рэшфорд
36'
Д. Лингард
61'
А. Марсьяль
90+1'
Л. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Бертон Альбион
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Л. Дайер
72'
Желтая карточка
С. Уорнок
ГОЛ! 4:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Рэшфорд
61'
42'
Желтая карточка
Х. Акпан
ГОЛ! 3:0!
Д. Лингард
Пас отдал
А. Марсьяль
36'
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. Блинд
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. Лингард
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бертон Альбион
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
8
Мэттью Лунд
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
4-2-3-1
44
Ромеро
17
Блинд
6
Смоллинг
3
Линделеф
36
Дармиан
16
Кэррик
21
Эррера
9
Рэшфорд
64
Мата
77
Лингард
9
Марсьяль
3-4-2
2
Фланаган
4
Нэйлор
6
Тернер
21
Акпан
16
Палмер
8
Лунд
22
Дайер
42
Варни
20
Мэйсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бертон Альбион
2
Жоэл Перейра
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бертон Альбион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
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