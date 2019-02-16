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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Ризеспор
Бурсаспор - Ризеспор: обзор матча 16 февраля 2019
Бурсаспор
16.02.2019, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Ризеспор
12'
А. Шаешу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Ризеспор
Желтая карточка
С. Баджи
90'
58'
Желтая карточка
А. Шаешу
29'
Желтая карточка
Ч. Авазим
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Шаешу
Пас отдал
Ф. Болдрин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Бурсаспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
3-1-1
10
Эрдоган
26
Ярдымджи
2
Вергини
25
Баджи
6
Савье
1-5-2
23
Аккан
15
Авазим
14
Окечукву
92
Шаешу
10
Болдрин
6
Морозюк
5
Дурак
19
Мурики
30
Умар
Остались в запасе
Бурсаспор
Ризеспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Бурсаспор - Ризеспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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